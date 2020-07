"Nie daj się koronie!" WOPR szkoli plażowiczów

Pierwsza pomoc w czasie pandemii - jak jej udzielać, czego nie robić - to wszystko w ramach kampanii "Nie daj się koronie". WOPR-owcy rozpoczęli bezpłatne szkolenia plażowiczów.

W czwartek szkolono na Arkonce i Głębokim, w piątek na Dziewokliczu w Szczecinie.Tak było w czwartek: - Mam 7 lat i na imię Aron. Zajęcia są fajne. Uczysz się ratować ludzi - mówił jeden z uczestników.W piątek również namawiamy do wzięcia udziału w szkoleniach - zachęca Piotr Koziarek ze szczecińskiego WOPR-u. - Prowadzimy takie zajęcia dla młodych i nie tylko na temat pierwszej pomocy, bezpieczeństwa nad wodą w lato. Mamy teraz też troszeczkę inne warunki, wiadomo jest epidemia w tle, więc też tłumaczymy ludziom, mówimy jak się zachowywać w sytuacjach, w których mamy do czynienia z osobą poszkodowaną. Teraz pewne rzeczy się zmieniły. Zachęcamy do bezpiecznego spędzania czasu nad wodą, żeby tych utonięć było jak najmniej, ponieważ setki ludzi obecnie giną w wodzie.Ratownicy szkolili na Dziewokliczu między godziną 11:00 a 15:00.