Małe zainteresowanie dostawą elementów do szczecińskich tramwajów

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Tylko jedna firma jest zainteresowana dostawą elementów do dwóch nowych tramwajów dla Szczecina. To Modertrans Poznań.

Obecnie trwa weryfikacja dokumentów i możliwości finansowych spółki. Umowa przewiduje dostawę nowych nadwozi, elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do montażu tramwajów dwukierunkowych. Mają one być przegubowe, wieloczłonowe i częściowo niskopodłogowego.



Tramwaje będą złożone w Szczecinie przez pracowników spółki. Wartość tej inwestycji to ponad 12 milionów złotych.