Petycja przeciw blokadom na pl. Adamowicza

W planie budżetowym na rok 2020 znalazł się zapis dotyczący zakupu i montażu blokad uniemożliwiających jazdę na deskorolkach na terenie placu Adamowicza.

Deskorolkarze zaznaczają, że nie mają tak naprawdę gdzie jeździć. Stan dróg nie pozwala im na bezpieczne jazdy, a skateparki są za małe.- Są same dziury, nie ma gdzie jeździć. - Urząd powinien pozwolić na jeżdżenie na deskach, a niektóre drogi są tak dziurawe, że się nie da jechać, jak gdzieś chcemy dotrzeć, to praktycznie przez całą drogę musimy nieść deskę w rękach, a tak, to w płaskim terenie możemy pojechać - mówią.Igor Podeszwik stworzył petycję, w której prosi prezydenta miasta o wstrzymanie montażu blokad. Jako przykład tego typu rozwiązań podał Plac Republiki w Paryżu i Plac Uniwersytecki w Barcelonie.- Młodzież nadaje temu miejscu życia, pewnego kolorytu i energii i błędem jest blokowanie inicjatyw na tym placu - zaznaczył Podeszwik.Zbiórka podpisów pod petycją potrwa do końca tygodnia.