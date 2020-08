Planowana wycinka w Puszczy Bukowej. Działacze protestują: "To rzeź!" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

"To prawdziwa rzeź największych drzew w Puszczy Bukowej" - alarmuje Klub Kniejołaza na swoim facebookowym profilu.

Sympatycy puszczy zwracali w ten sposób uwagę na fakt, że część drzew została oznaczona czerwoną kropką - czyli są przewidziane do wycinki.



Członek klubu, Paweł Herbut, staje w obronie wiekowego buka. - Oczywiście jest to jedno z największych drzew w okolicy, powinno być chronione, a nie ścięte, ponieważ takie drzewa - jak tu widzimy - są najcenniejsze dla przyrody. Ścięcie tego drzewa, to by było takie symboliczne dla Nadleśnictwa Gryfina.



Lidia Kmiecińska z Nadleśnictwa Gryfino uważa natomiast, że część buków trzeba wyciąć, aby zrobić miejsce innym - młodym - odmianom. Dodaje jednak, że zdecydowana większość buków będzie pozostawiona.



- W krótkim czasie naliczyliśmy tutaj kilkadziesiąt chyba drzew, możemy o nich powiedzieć, że są naprawdę wyjątkowe, że ich rozmiary są również takie, które predestynują je do bycia pomnikiem przyrody. To jest też przykład tego drzewa, którego nikt nie - tłumaczy Kmiecińska.



Dodajmy, że do wycinki dojdzie najwcześniej za rok. Do tego czasu decyzja Nadleśnictwa może zostać zmieniona.