Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Ratownicy wodni, zamiast pomagać ludziom, musieli ratować... bobra. Do zdarzenia doszło w Świnoujściu - informuje portal swinoujskie.info.

Zwierzaka trzeba było ratować, bo otoczyli go turyści i nie mógł wrócić do wody. Ratownicy chcieli, by samodzielnie wydostał się z tłumu. Nie udało się jednak, dlatego złapali go i przetransportowali w bezpieczne miejsce.



Bóbr trafił do Ośrodka Pomocy Dzikim Zwierzętom w Warnowie.