Jest praca, ale "wyjątkowa, trudna, czasem niewdzięczna"

- Jest to zawód wyjątkowy, trudny, czasem niewdzięczny - dodaje Wojtach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczeciński oddział ogłosił nabór w swoje szeregi. Jak mówi rzeczniczka prasowa straży, Joanna Wojtach, to praca dla tych, którym zależy na Szczecinie.

- Wszystkich, którym leży na sercu dobro tego miasta, którzy dbają o porządek publiczny, o czystość w mieście zachęcamy do tego, żeby składali aplikacje i spróbowali sił w naszej jednostce - mówi Joanna Wojtach.Kandydaci muszą wykazać się konkretnymi zdolnościami.- Warunkiem koniecznym jest, by kandydat wykazał się sprawnością fizyczna, ale też psychiczną, bo jest to zawód wyjątkowy, trudny, czasem niewdzięczny - dodaje Wojtach.Obecnie w szczecińskiej Straży Miejskiej pracuje 140 osób. Poszukiwanych jest natomiast kolejnych pięciu strażników.