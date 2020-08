Koniec z brawurową jazdą na szczecińskiej Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Na ulicy Zbożowej i Wendy na szczecińskiej Łasztowni zamontowano progi zwalniające.

Kierowcy natkną się na nie od budynku Lastadia Office, aż do Starej Rzeźni. Szczecinianie, którzy na co dzień pracują w okolicy twierdzą, że było to potrzebne.



- Tutaj jeździ całkiem szybko sporo samochodów, takich powiedzmy wyższej klasy. Szczególnie wieczorem, więc myślę, że to było potrzebne. - To co się działo, jak tutaj pracuję i prowadzę restaurację. Samochody tu szybko jeździły i zawsze mówiłem, że będzie kiedyś nieszczęście. Także super - mówią szczecinianie.



Kierownik referatu ds. organizacji ruchu Marcin Charęza mówi, że progi zostały zamontowane na wniosek wydziału ruchu drogowego komendy miejskiej policji w Szczecinie i Żeglugi Szczecińskiej.



- W okresie wieczornym bądź nocnym odbywały się tam drifty pojazdów oraz wyścigi. Zagrażało to bezpieczeństwu przebywających tam osób. W związku z powyższym rozpatrzyliśmy możliwość poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego montując progi zwalniające - mówi Charęza.



Od kilku lat na Łasztowni obowiązywała strefa ograniczonej prędkości do 30km/h, której kierowcy nie przestrzegali. Progi zwalniające mają to zmienić.

