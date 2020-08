Lekarze zalecają szczepienia przeciw grypie [WIDEO]

Szczepcie się przeciwko grypie - apelują lekarze i pielęgniarki ze szpitala na Pomorzanach w Szczecinie.

Sami jednogłośnie deklarują, że już zaszczepili się przeciwko grypie. Watro to robić w każdym sezonie, choć ten zbliżający się będzie szczególny z powodu epidemii koronawirusa.







Czeka nas poważny sezon grypowy, koronawiurs to dodatkowo "atrakcja" w tym sezonie - mówi Magda Wiśniewska zastępca dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie i prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Do refundacji w Polsce trafi w tym roku 1 mln 700 tysięcy szczepionek przeciwko tej chorobie. Do aptek powinny trafić już we wrześniu.









By zachęcić do profilaktyki nagrali specjalny filmik, który zamieścili w mediach społecznościowych placówki. Występują w nim lekarze i pielęgniarki z kilku oddziałów szpitala.- Na grypę zapada dużo więcej osób niż na koronawirusa i tego właśnie się obawiamy. Dlatego warto zaszczepić się przeciwko grypie - zaleca.Profesor Maciej Słojewski kierujący oddziałem urologii w szpitalu na Pomorzanachdodaje, że szczepienia powinny być oczywiste dla wszystkich odpowiedzialnych osób.- Pamiętajcie państwo, że zmieniacie opony w swoim samochodzie przed sezonem jesienno-zimowym nie po to, by być przygotowanym na ekstremalne sytuacje, ale po to, by się czuć bezpiecznym. Podobnie potraktujcie szczepienia przeciwko grypie - dodaje prof. Słojewski.Do szczepień przeciwko grypie zachęca też Ministerstwo Zdrowia.