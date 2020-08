Żar z nieba. Turyści ze Szczecina postawili na Tatry

Tatry. Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin/Archiwum]

Żar leje się z nieba, tak też będzie przez najbliższy tydzień. Jedni wybierają się nad morze a inni - wręcz przeciwnie. Niektórzy szczecinianie postawili na Tatry i tam spędzają upalny weekend.

- W upalne dni polecamy przede wszystkim wyjazdy poza miasto, a my jesteśmy dziś w Tatrach w sześciu znajomych i byliśmy na Zadnim Granacie, wchodziliśmy taternickim szlakiem, byliśmy na Świnicy 2301 metrów n.p.m. - mówią turyści ze Szczecina. - Będziemy dalej iść na Orlą Perć. Szlak jest bardzo trudny i wymagający, ale jeżeli ktoś chce, to na pewno da radę. Nam przyjemność sprawia wchodzenie na najwyższe szczyty. Mamy aplikację i słuchamy Radia Szczecin. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.



Do kolejnego piątku termometry będą w regionie wskazywać powyżej 30 stopni.