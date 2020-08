Przebudowa węzła i kłopoty na ul. Zwierzynieckiej

Mapka skrzyżowanie. Fot. GDDKiA oddział w Szczecinie Kijewo. Fot. GDDKiA oddział w Szczecinie

Uwaga kierowcy podróżujący drogą krajową nr 10 w rejonie węzła Szczecin Kijewo. Od popołudnia w środę zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Zwierzynieckiej z Kurzą, czyli od Stargardu w stronę centrum miasta.

Będą tam prowadzone prace związane z przebudową węzła. O godzinie 18 zostaną tam zamknięte dwa prawe pasy ruchu. Jest to związane z korektą jezdni, aby uzyskać odpowiednio dużo miejsca dla zamontowania ekranów akustycznych po północnej stronie ul. Zwierzynieckiej. Będą one zabezpieczały okoliczne zabudowania przed nadmiernym hałasem.



W czasie obowiązywania utrudnień, jadąc do centrum warto będzie korzystać z węzłów drogowych Szczecin Dąbie i Szczecin Podjuchy. Wykonawca tak zaplanował prace, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać kierowcom życie i będzie je prowadził tylko między godziną 18 a 7 rano, czyli poza godzinami szczytu. Kłopoty powinny się skończyć 24 sierpnia.