RSnW: hulajnogi objęte ograniczeniami

Osiem kilometrów na godzinę to dopuszczalna prędkość na chodniku, 20 km/h na ulicy i 25 km/h na ścieżce rowerowej. Po Ministerstwie Infrastruktury teraz resort sprawiedliwości przygotował zasady jazdy na hulajnogach.

Im więcej przepisów i bardziej szczegółowych regulacji, tym staje się to mniej skuteczne- ocenił dr Wojciech Korchut, psycholog transportu z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.- Restrykcje nie wprowadzają żadnego porządku. Dobrym przykładem jest kierowca, który wie o tym, że po alkoholu nie można prowadzić pojazdu, ale tego nie respektuje. Chodzi też o środki psychoaktywne - zaznaczył.Przepisy nie zastąpią zdrowego rozsądku - dodał Paweł Maliszewski, członek zarządu i współzałożyciel blinkee.city.- Skutki mogą być bardzo różne. Potrzebny jest "złoty środek"; to powinien być balans między wytycznymi, ale muszą być one w taki sposób dostarczone, by użytkownicy ich przestrzegali bądź mogli przestrzegać. Bo nie jest problemem wymyśleniem wielu przepisów, których nikt nie będzie respektował i których nie będzie można respektować - dodał Paweł Maliszewski.W środę w Warszawie mężczyzna na hulajnodze będący pod wpływem alkoholu, wjechał w autobus.