Rezygnacja ministra zdrowia i komentarze politologów w "RSnW"

To dobrzy lekarze, którzy padli ofiarą systemu - tak o rezygnacjach ministra i wiceministra zdrowia mówił w "Radiu Szczecin na Wieczór" prof. Kazimierz Kik, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W poniedziałek swoją dymisję ogłosił wiceminister Janusz Cieszyński, w środę o rezygnacji poinformował szef resortu Łukasz Szumowski.- To są z pewnością bardzo dobrzy lekarze, ale jak się okazuje o wiele gorsi w zakresie zarządzania Ministerstwem Zdrowia. Trudno wymagać od nich, jako dobrych lekarzy, żeby byli dobrymi zarządzającymi. To, co rzeczywiście się działo w pierwszej fazie pandemii, jeśli chodzi o zaopatrzenie Polaków w niezbędne atrybuty to był skandal - stwierdził prof. Kik.Dobrze obu ministrów oceniał z kolei prof. Maciej Drzonek, politolog z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.- Dzisiaj post factum ci, którzy krytykują ministra Szumowskiego, łatwo im powiedzieć, że można było szybciej zamówić sprzęt, maseczki czy cokolwiek innego, ale kiedy wybuchła pandemia i patrzyliśmy na to, każdy zadawał sobie pytanie, czy tak samo będzie w Polsce, a w Polsce tak nie było - podkreślił prof. Drzonek.W ciągu najbliższych dni poznamy nazwisko następcy Łukasza Szumowskiego - poinformował po południu premier Mateusz Morawiecki.