Powstanie muzeum o zakładach Dana i Odra

Muzeum poświęcone legendarnym szczecińskim producentom odzieży powstaje w Szczecinie.

Eksponaty, pamiątki i wspomnienia dawnych pracowników zakładów Dana i Odra zbiera Natalia Wąsik. Jak sama mówi - muzeum stało się jej pasją, a pracuje nad jego stworzeniem już od dłuższego czasu. Na razie udało się skompletować 260 eksponatów.- Są to ubrania, zdjęcia, dokumenty, akcesoria, różnego rodzaju gadżety. Wszystko co znajdowało się w tych fabrykach. Teraz właśnie doszłam do momentu, kiedy przeprowadzamy rozmowy z byłymi pracownikami. Te osoby są wzruszone, kiedy opowiadają o tym. Niesamowite są to dla mnie momenty i naprawdę niosą niesamowitą wartość. I to właśnie na tym też będzie bazowało muzeum - mówi Wąsik.Natalia prosi o pomoc w organizacji muzeum - wciąż kompletuje pamiątki, informacje i rozmowy z byłymi pracownikami obu zakładów. Muzeum będzie gotowe prawdopodobnie w przyszłym roku.