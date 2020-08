Miasto obiecuje krótsze kolejki do rejestracji pojazdów

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/archiwum]

Szczecin zapowiada skrócenie kolejek związanych z rejestracją aut. Urzędnicy będą pracować po godzinach - zapowiada magistrat.

W ostatnim czasie, w związku z pandemią, dokumenty dotyczące rejestracji wrzucało się do specjalnej urny. Wydłużyło to jednak całą procedurę, o czym wielokrotnie informowali słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".



- Ja wrzuciłem dokumenty do urny 30 lipca, do tej pory nie mam żadnego odzewu. - Samochód stoi, do pracy nie można jeździć. - Złożyłem 23 lipca kopertę do rejestracji. Nadal nie mam samochodu zarejestrowanego. To jest chyba stanowczo za długo - żalili się szczecinianie.



- Jest to okres urlopowy, ale to niejedyna przyczyna - mówił Maciej Łabuń, p. o. dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Szczecina. - Między 40 a 50 proc. wniosków wrzucanych do urny przez mieszkańców była niekompletna, co zdecydowanie wydłużało niestety obsługę.



- Od poniedziałku, przez najbliższe 2 tygodnie, urzędnicy będą pracować do godz. 18:00, po 15:30 będą mogli przyjść ci, którzy muszą np. uzupełnić dokumenty - dodał Maciej Łabuń.



- Zastanawiamy się też na otworzeniem, w którąś sobotę urzędu, tak żeby można było to nadrobić. Mamy świadomość zaległości, i tego że interesanci mogą być podirytowani, bo sam pewnie taki bym był. Staramy się wprowadzać działania, które spowodują, że tych zaległości po prostu nie będzie - tłumaczył Łabuń.



Obecnie urzędnicy weryfikują wnioski złożone pod koniec lipca.