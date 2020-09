Gill-Piątek opuszcza Lewicę. "To nie wpłynie na strategię klubu"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

- Odejście posłanki z klubu Lewicy nie wpłynie na strategiczne cele partii - tak przejście Hanny Gill-Piątek komentował w "Rozmowie pod krawatem" Dariusz Wieczorek z SLD.

Szczeciński polityk oceniał też, że obecnie ruch "Polska 2050" Szymona Hołowni to niewiadoma.



- To jest charakterystyczne dla każdego nowo tworzącego się ugrupowania, ono mówi tak: "Dosyć z tymi politykami, trzeba skończyć z tym politykierstwem. Teraz robimy nowe otwarcie. Teraz Polacy będą o wszystkim decydowali". Ja zawsze mówię może nie popularną rzecz, ale apeluję do wyborców, do Polek i Polaków. Ok, może wam partie się nie podobają, ale tylko partie gwarantują jakąś stabilność - komentował Dariusz Wieczorek.



"To nie koniec budowania naszej obecności w parlamencie" - zapowiedział w mediach przedstawiciel Szymona Hołowni i wiceprezes stowarzyszenia "Polska 2050".



Nowa działaczka ruchu, Hanna Gil-Piątek wcześniej reprezentowała partię Wiosna, ma skrajnie lewicowe poglądy, między innymi dotyczące aborcji na życzenie.