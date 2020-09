Kontrowersje wokół petycji stowarzyszenia "Nowy Szczecin" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pod płaszczykiem walki o równość i tolerancję wprowadzenie przywilejów dla środowiska LGBT w Szczecinie - tak działacze Konfederacji oceniają petycję złożoną w radzie miasta, a dotyczącą "ustalenia kierunków dla prezydenta w zakresie wdrożenia programu działań antydyskryminacyjnych".

Dokument przygotowało stowarzyszenie "Nowy Szczecin", pismo wpłynęło do biura rady - stąd reakcja Konfederacji. W polskim prawie jesteśmy wszyscy równi - podkreślał Marcel Duda z partii Korwin krytykując petycję.



- Pojawiły się w niej na przykład propozycje, by wprowadzić specjalną politykę miejską na rzecz osób ze społeczności LGBT. Takie właśnie faworyzowanie tych osób, takie wpychanie tematu na siłę do debaty publicznej powoduje, że spora część osób zraża się do społeczności LGBT - ocenił.



Autorzy dokumentu powołują się na "europejski bełkot" - na przykład w sprawie przepisów dla przedsiębiorców, którzy mieliby zatrudniać zgodnie z parytetami czy orientacją seksualną - ocenia Beata Kozłowska z Ruchu Narodowego.



- Rozumiemy to jako rozbicie tych zespołów pracowniczych, zastraszanie i dyskryminację osób, które się nie zgadzają na postulaty takiej różnorodności, presję na przedsiębiorców oraz obarczanie ich wysokimi kosztami nowych wymagań - dodała.



Nie wiadomo obecnie, czy radni zajmą się petycją na sesji szczecińskiej rady miasta. Autorzy z Nowego Szczecina twierdzą, że problem przemocy [wobec LGBT - przyp. red.] dotyczy miasta, bo "kolega współautora petycji został ciężko pobity za to, że pocałował się z chłopakiem".