Wyszyńskiego i Łękno. Zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Uwaga kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej. Już w piątek w nocy zmieni się organizacja ruchu na dwóch dużych inwestycjach w Szczecinie.

Inaczej pojedziemy ulicą Wyszyńskiego, zmieniany będzie też układ torów tramwajowych przy budowanym Węźle Łękno.



Jak będziemy jeździć przez Wyszyńskiego? - Zmiana będzie dotyczyć przeniesienia całego ruchu na drugą nitkę, również dwukierunkową - informuje rzecznik Tramwajów Szczecińskich Hanna Pieczyńska. - Na pewno z ulgą odetchną wszyscy ci kierowcy, którzy korzystali z tzw. Ucha Sternickiego, bo ono już będzie dostępne i będzie można nim jeździć.



- Przez Węzeł Łękno tramwaje nie pojadą - dodaje kierownik budowy Rafał Godlewski. - Cały proces przekładania ruchu będzie się odbywać od piątku od 23 do poniedziałku do 4 rano. Wiąże się to z wyłączeniem linii tramwajowych i puszczeniem w to miejsce zastępczej komunikacji autobusowej.



Do poniedziałkowego poranka między Zajezdnią Pogodno, a Placem Gałczyńskiego pasażerów będzie woził autobus zastępczy linii 809.