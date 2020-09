Goście RSnW: zainteresowanie szczepionkami na grypę jest ogromne

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Problem braku szczepionek na grypę w opinii ekspertów "Radia Szczecin na Wieczór".

Średnio realizowana jest jedna trzecia zamówień, a w aptekach powstają listy osób zainteresowanych zakupem. Na rynek trafiło dotychczas ok. 10 proc. zaplanowanych dostaw z docelowych dwóch milionów.



Zainteresowanie szczepionkami jest ogromne - mówi dr n. med. Wiesława Fabian, prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.



- Z naszego doświadczenia z przychodni, to takiego dużego zainteresowania szczepieniem przeciw grypie nie było. Absolutnie w mojej karierze ponad 30-letniej - mówi dr n. med. Fabian.



Pierwsze partie już trafiły do aptek i bardzo szybko się rozeszły - dodał Wojciech Chmielak, prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie.



- To jest taki pierwszy rzut, który co roku bardzo szybko jest przez pacjentów niemalże rozchwytywany. Szczepionki będą przechodziły właśnie teraz, 3-4 tydzień września. Od początku października dojdzie do tego jeszcze druga szczepionka, której obecnie jeszcze nie ma aptekach. Myślę, że ten okres - początek października, będą najbardziej regularne dostawy. Te systemy kolejkowe już może nie będą aż tak długie - mówi Chmielak.



Wirus grypy jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych i przewlekle chorych.



Skuteczność szczepień u zdrowych osób poniżej 65. roku życia to nawet 90 proc. W ubiegłym sezonie przeciw grypie zaszczepiło się w Polsce ok. 4 procent populacji. W tym roku wskaźnik ten może wzrosnąć, bo pojawiają się informacje, że szczepienia przeciwko grypie mogą częściowo chronić przed koronawirusem. Jak wynika z wyników badań włoskich naukowców, szczepionka na grypę pobudza układ odpornościowy i może pomagać w walce z koronawirusem.

