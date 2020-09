Uczniowie "gastronomika" zmierzą się z najlepszymi na świecie [WIDEO]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Szczeciński "gastronomik" chce dołączyć do najlepszych i w Polsce przystąpi do światowego konkursu WorldSkills.

Taka deklaracja padła w trakcie wtorkowej konferencji "Zawodowcy na start", która odbyła się w Szczecinie.



WorldSkills to olimpiada, w której młodzież rywalizuje w kategoriach gotowanie, cukiernictwo, serwis restauracyjny i carving. Uczniowie polskich szkół uczestniczą w niej dopiero od dwóch lat - mówi Bogusława Pęciak z Zespołu Szkół nr 6 w Szczecinie.



- Do tego, żeby zaistnieć w takim konkursie, konieczna jest też współpraca z ekspertami, z najlepszymi kucharza i szefami, którzy znaleźli by tyle czasu, żeby minimum rok poświęcić dla kogoś, kto może zostać mistrzem. Jako jedna z najlepszych szkół w regionie kształcących gastronomików, w perspektywie musimy sobie takie zadanie postawić - mówi Pęciak.



Światowy finał tegorocznej edycji WorldSkills odbędzie się w przyszłym roku w Szanghaju.