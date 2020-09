Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ekoport przy placu Słowinców na szczecińskich gumiencach jednak będzie działał - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. spraw gospodarki komunalnej.

Ekoport przy ulicy Słowinców miał zostać zamknięty z powodu zagrożenia w ruchu na rondzie. Miasto zwróciło się o opinię policji w tej sprawie.



- Mówiliśmy, że czekamy na opinię od policji na temat bezpieczeństwa. Otrzymaliśmy ją na przełomie sierpnia i września. Jest ona neutralna, dlatego też postanowiliśmy, że ten eksport w jakiejś formie będziemy chcieli ponownie uruchomić. W jakiej formie, to jeszcze zobaczymy, bo wcześniej musimy jeszcze przeprowadzić parę prac konserwacyjnych i wtedy w jakiejś formie na pewno go otworzymy - mówił Andrzej Kus.



Ekoport zostanie włączony do użytkowania w najbliższych tygodniach.