W Szczecinie pojawiły się nowe kosze na nakrętki. Różnią się jednak od innych, bo są w kształcie serca.

To inicjatywa grupy "Pogoń Plastik", która chce w ten sposób ozdobić miasto, a także zachęcić mieszkańców do zbierania plastikowych nakrętek, które później zostaną przekazane na zbiórkę dla potrzebujących.



Na razie w Szczecinie pojawiły się cztery pojemniki, ale już wkrótce będzie ich więcej - mówi Filip Czeszewski z Pogoń Plastik.



- W przyszły weekend będziemy stawiać kolejne dwa kosze na Pogodnie. Będzie ich sześć, a kolejnych pięć będziemy stawiać poza naszym miastem. Chcemy to upowszechnić na skalę, tak naprawdę krajową - tłumaczy Czeszewski.



Pieniądze na zakup koszy grupa Pogoń Plastik dostała w ramach grantu Bosman Dla Regionu.