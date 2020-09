Upamiętnią żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Tablica upamiętniająca żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, którzy po wojnie osiedlili się na Pomorzu Zachodnim, zostanie w niedzielę odsłonięta w kościele garnizonowym w Szczecinie.

- Uroczystość poprzedzi msza święta - mówi Grzegorz Kozak, prezes okręgu Narodowych Sił Zbrojnych. - Chcemy uświęcić przynależność tych żołnierzy do związku żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, ale także do organizacji samej Narodowych Sił Zbrojnych. na tym terenie w latach 90 powstał ich związek. W początkowym okresie było ich około kilkudziesięciu. Byli to głównie żołnierze którzy odbyli kilkuletnie wyroki w więzieniach stalinowskich a także tacy którzy po prostu uciekli na te tereny gdyż nie mogli przebywać na swoich ze względu na ubeckie prześladowania.



Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych przez cały okres Polski Ludowej byli prześladowani. Obawiali się też przyznać, że byli podczas wojny w NSZ.



- To był pierwszy prezes Witold Mowczko, żołnierz, oficer Narodowych Sił Zbrojnych z lat okupacji. Andrzej Kiszka, który żył w okolicy Nowogrodu. Z którym mieliśmy bardzo bliski kontakt. Ku pamięci jest tablica na cmentarzu, gdzie został pochowany. Prezes Antoni Rogowski też walczył w okolicy Kolna, Łomży - dodaje Kozak.



Tablica zostanie odsłonięta o godzinie 18:00. Narodowe Siły Zbrojne były największą organizacją wojskową, zaraz po Armii Krajowej, jej najbardziej znanym oddziałem była Brygada Świętokrzyska, która przed Armią Czerwoną wycofała się przez Czechy na Zachód Europy.