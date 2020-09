Protest szczecińskich radnych z PiS. Rezygnują z zajmowanych funkcji [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Witold Dąbrowski nie jest już przewodniczącym komisji ds. bezpieczeństwa publicznego i praworządności, a Maciej Ussarz wiceprzewodniczącym komisji rewizyjnej Rady Miasta Szczecin. To efekt rezygnacji, jakie w poniedziałek złożyli pisemnie radni Prawa i Sprawiedliwości.

Jest to także forma protestu przeciwko działaniom rządzącej w Szczecinie koalicji Bezpartyjnych oraz Koalicji Obywatelskiej - mówiła radna Stefania Biernat, która zrezygnowała z funkcji wiceprzewodniczącej komisji ds. bezpieczeństwa publicznego i praworządności.



- Jestem proszę państwa już w czwartej kadencji. Nigdy nie było tak, jak w tej kadencji się zdarzyło. Koalicja inaczej mówi, demokracja u nich jest w słowach, a nie w działaniach. Mówi inaczej, a na drugi dzień robi co innego. Dalej po prostu jako funkcyjni nie możemy pracować. Ale będziemy pracować dla dobra, we wszystkich komisjach - mówiła Biernat.



Radni Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli także, że nie będą wskazywać żadnej kandydatury na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta.