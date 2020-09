Dofinansowanie dla strażaków-ochotników [DUŻO ZDJĘĆ]

W czwartek, w dowód uznania za ich pracę, podpisana została umowa na dofinansowanie kolejnych 22 oddziałów OSP. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Czuwają nad bezpieczeństwem często ryzykując przy tym zdrowie i życie - to strażacy-ochotnicy.

W czwartek, w dowód uznania za ich pracę, podpisana została umowa na dofinansowanie kolejnych 22 oddziałów OSP. Łącznie w ramach trzeciej edycji ogólnopolskiego programu Mały Strażak pieniądze trafią do 69 jednostek w regionie.



Dzięki ochotnikom mieszkańcy każdej - nawet najmniejszej - miejscowości mogą czuć się bezpiecznie.



- Musimy dotrzeć do wszystkich zdarzeń w ciągu 15 minut. Bez udziału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej byłoby to niemożliwe. Praca druhów i druhen, które na co dzień wspomagają Państwową Straż Pożarną jest nie do przecenienia - podkreślił Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Jarosław Tomczyk.



Wśród dofinansowanych oddziałów znalazł się ten w Kozielicach. Sekretarz Damian Woźniak mówił, że jednostka ma już plany na co przeznaczyć pieniądze.



- Planujemy zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego: m.in. motopompę, piłę do cięcia stali i betonu, węże strażackie, aparaty ochrony dróg oddechowych i jeszcze drobniejszy sprzęt - wyliczał.



Na Pomorzu Zachodnim jest 470 oddziałów OSP, w których służy ponad 11 tysięcy strażaków.