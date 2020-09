Studenci PUM-u zobaczą operacje dzięki systemowi do streamingu

Fot. PUM

Studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego będą oglądać na żywo operacje, siedząc w sali wykładowej. Będzie to możliwe dzięki systemowi do streamingu, który właśnie zakupiła uczelnia.

W ten sposób obraz z sal operacyjnych w szpitalu przy Unii Lubelskiej będą mogli wspólnie analizować studenci i pracownicy uczelni w jednej z sal Centrum Symulacji Medycznej. Na chwilę obecną obraz można transmitować z sali wybranych klinik: ortopedii, ginekologii, chirurgii. W przyszłości będzie to możliwe także z innych oddziałów. Wszystko po to, by jak najwięcej studentów mogło uczyć się od doświadczonych medyków.



Przeprowadzono już testy systemu, wszystko działa bez zarzutów i będzie mogło służyć studentom w nowym roku akademickim. Szkolenie przeszli już pracownicy Centrum Symulacji Medycznej.



Sprzęt będzie także wykorzystywany do prezentowania pracy szpitala na sympozjach czy konferencjach naukowych.