Konfederacja: "wzywamy do wypuszczenia narodu z kwarantanny" [ZDJĘCIA]

Cywilizacja łacińska upada na kontynencie europejskim - ostrzegał w piątek w Szczecinie poseł konfederacji Grzegorz Braun. My się temu sprzeciwiamy.

Równocześnie politycy Konfederacji zapowiedzieli walkę z tzw. pandemiopsychozą.



- Wzywamy do wypuszczenia narodu z kwarantanny. Do zaprzestania nękania Polaków ograniczeniami ich wolności, które w niektórych przypadkach przecież przyprawiają o utratę zdrowia i życia. Pod pretekstem pandemii system opieki zdrowotnej został zdewastowany - mówił Braun.



Poseł Grzegorz Braun zaapelował też do wstępowania do Konfederacji Korony Polskiej, to jedno z ugrupowań tworzących Konfederację.



- Staramy się wzmacniać nasze struktury partyjne. Korzystam z tej okazji, żeby i szanownych panów redaktorów zaprosić, wezwać, wstępujcie towarzysze do naszej partii. Zapraszamy, ponieważ jest to bardzo potrzebne - mówi Braun.



Konfederacja jest też przeciwko ustawie zwanej piątką dla zwierząt. Konfederaci uważają, że szkodzi ona ludziom.