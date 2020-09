Wpław wokół Wyspy Grodzkiej. Cel: pomoc seniorom [ZDJECIA]

Paweł Radziński, lekarz ze Szpitala Wojskowego w Szczecinie, chwilę po godz. 10 wskoczył do Odry. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wpław dookoła Wyspy Grodzkiej - i to aż pięciokrotnie. Wszystko po to, aby zachęcić mieszkańców naszego miasta do wzięcia udziału w zbiórce artykułów higienicznych dla Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

Paweł Radziński, lekarz ze Szpitala Wojskowego w Szczecinie, chwilę po godz. 10 wskoczył do Odry. Nie był jednak sam - na miejscu pojawili się także znajomi, a część z nich postanowiła towarzyszyć panu Pawłowi w wodzie.



- Głównym celem jest zbiórka na rzecz Domu Kombatanta i jego podopiecznych. To artykuły higieny osobistej. Nie są to zawody, czas nas nie goni, myślimy też o naszych kibicach, żeby się nie zanudzili czekając na nas - mówił Paweł Radziński.



- Nastawienie mamy znakomite, wiemy po co tu przyjechaliśmy. Chcemy pomóc tym osobom, które pomocy potrzebują - dodała Małgorzata Serbin.



Zbiórka dla kombatantów potrwa do godz. 15. Artykuły higieniczne można przynosić do namiotu rozstawionego na Wyspie Grodzkiej.