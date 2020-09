Szczecinianie mogą przenieść się do średniowiecza [WIDEO]

Pokazy dawnego rzemiosła, rycerskie pojedynki, a do tego zawody w strzelaniu z łuku - to wszystko czeka w sobotę na szczecinian na polanie przy ulicy Aksamitnej w Płoni.

IV Spotkanie z Historią Pomorza Zachodniego to coroczne wydarzenie, które pozwala bliżej przyjrzeć się dziejom regionu - od epoki wikingów aż po współczesność.- Pogoda jest niestety mało sprzyjająca, ale warto było te dzieciaki wziąć, bo takie imprezy dość rzadko się odbywają. - Przed sekundą kończyliśmy robić pokazowe kucie noży. Przygotowaliśmy najpierw materiał, potem go przekuwaliśmy. W tym momencie już stygnie toporek. - Ogólnie mi się podoba, ja lubię takie klimaty. To jest coś oryginalnego. Średniowiecze jest dosyć ciekawym okresem, ma dużo takich przedmiotów, rękodzieła, na które można popatrzeć i pozachwycać się - mówili uczestnicy.Impreza potrwa do niedzieli. Wstęp jest darmowy.