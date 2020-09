Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ponad 600 nowych drzew zostanie zasadzonych w Szczecinie. Znajda się we wszystkich rejonach miasta. Będą to m.in. lipy, jarzębiny, wiśnie, platany i kasztanowce.

Miasto właśnie otworzyło koperty w przetargu. Został on podzielony na dwie części: pierwsza dotyczy lewobrzeża, druga zaś prawobrzeża i Cmentarza Centralnego.



W sumie zgłosiły się cztery firmy. Wszystkie oferty są droższe od tego, ile na nasadzenia chciało przeznaczyć miasto. Teraz są analizowane przez urzędników.



Wszystkie nasadzenia mają być gotowe do 27 listopada. Drzewa będą miały 3-letnią gwarancję, oznacza to, że wybrana firma będzie musiała w tym czasie zajmować się ich pielęgnacją.