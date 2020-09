"Świeża krew" w szczecińskiej policji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Służyć krajowi i jego obywatelom - to w poniedziałek ślubowało ponad stu nowo przyjętych policjantów.

Na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie odbyła się uroczystość ich zaprzysiężenia. Udział w niej wziął między innymi komendant Tomasz Trawiński.



- Dla nas oczywiście to wielka radość, że możemy przyjąć nowych policjantów. To ważne, bo nie jest żadną tajemnicą, że od jakiegoś czasu borykaliśmy się z problemami kadrowymi. Bardzo nas cieszy ten duży nabór, bo to łącznie dzisiaj przyjmujemy do służby 114 nowych funkcjonariuszy policji - powiedział Trawiński.



Wśród nowych funkcjonariuszy są zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Jedną z nich jest Dominika Dzidziul, która pracę w policji zna od dziecka.



- Ja wstąpiłam w te szeregi ze względów tradycyjnych, rodzinnych, ponieważ mój ojciec był policjantem. Od zawsze podziwiałem służbę w policji, jest to praca satysfakcjonująca i rozwijająca, bo jest naprawdę dużo możliwości rozwoju - podkreślała Dzidziul.



W całym kraju w szeregach policji służy prawie 99 tysięcy funkcjonariuszy. Wciąż jednak prowadzony jest nabór.