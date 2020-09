Energia nowoczesnych miast. "Ta rewolucja dzieje się na naszych oczach" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Naukowcy, samorządowcy i przedstawiciele biznesu dyskutują o "Energii Nowoczesnych Miast".

Na organizowanej przez Enea Operator konferencji poruszane są tematy zarówno "zielonej" energii z morskich elektrowni wiatrowych, jak i - między innymi - miast po których poruszamy się hulajnogami elektrycznymi, czy samochodami ładowanymi z gniazdek - mówił doktor Wojciech Drożdż, wykładowca uniwersytecki i wiceprezes do spraw logistyki w Enei.



- Ta rewolucja w zasadzie dzieje się już na naszych oczach. Wszystkie aspekty tak zwanego smart city czy smart home, umożliwiające lepsze wykorzystanie tego, co daje elektryczność w codzienności - mówił Drożdż.



Przygotowania do powstania polskich elektrowni wiatrowych na morzu, to także szansa dla studentów szczecińskiej Akademii Morskiej - mówił profesor uczelni Artur Bejger.



- Jako uczelnia morska mamy nadzieję, że wykształcimy kadry dla polskiej energetyki wiatrowej. Potencjalni absolwenci już dzisiaj mają stuprocentową pracę - mówił Bejger.



Konferencję "Energia Nowoczesnych Miast" Enea Operator w Szczecinie organizuje po raz drugi. Wydarzenie potrwa do wtorku.