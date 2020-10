Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Premier przygranicznego landu Meklemburgii-Pomorza Przedniego odwołała swoją wizytę w Szczecinie. Powodem ma być wzrastająca liczba zachorowań na koronawirusa w graniczącym z Meklemburgią województwem zachodniopomorskim.

Podczas obchodów Dnia Jedności Niemiec w Schwerinie, Manuela Schwesig odniosła się do zbliżającej się wizyty i przytoczyła ją jako dowód bliskiego partnerstwa i dobrej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego.



Polityk wyjaśniła: - Współpraca z naszymi polskimi partnerami i mój regularny Dzień w Polsce to sprawy bliskie mojemu sercu. Tym trudniej jest nam odłożyć od dawna planowaną wizytę w Szczecinie 16 października. Zdrowy rozsądek i ochrona zdrowia powinny mieć najwyższy priorytet.



Strony muszą teraz ustalić nowy termin, ale to nastąpi zapewne kiedy koronawirusowa sytuacja zarówno w Niemczech, jak i w Polsce uznana zostanie za opanowaną.

Relacja Alicji Dudek [Radio Szczecin]