Gang wyłudzaczy VAT rozbity. Grupa działała też w regionie

Fałszywe faktury o wartości pół miliarda złotych miał wprowadzić na rynek gang rozbity przez policję i Krajową Administrację Skarbową. Postępowanie prowadzi szczecińska prokuratura. W sprawie zatrzymano 20 osób.

Wszystkie zatrzymane osoby usłyszały już zarzuty prania pieniędzy, wyłudzania podatku VAT, a także wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur czy działania w gangu, a jedna - kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. 10 osób trafiło do aresztu.



Gang działał między innymi w naszym regionie, a także na Śląsku, Mazowszu, Podlasiu czy w województwie świętokrzyskim, wielkopolskim, łódzkim i dolnośląskim.



Według wstępnych wyliczeń na VAT-owskich oszustwach Skarb Państwa stracił 80 milionów złotych.



Policjanci, podczas akcji, zabezpieczyli między innymi sprzęt komputerowy i dokumenty. Jak czytamy w komunikacie - to kolejne uderzenie w tę grupę. Do pierwszych zatrzymań doszło w czerwcu i łącznie w sprawie 35 osób usłyszało 140 zarzutów i to nie koniec - zapowiadają śledczy, którzy planują kolejne akcje. Niektórym z podejrzanych grozi 25 lat więzienia.

