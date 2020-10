Z Przecławia do Karwowa ścieżka rowerowa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Z Przecławia do Karwowa będzie można jeździć bezpiecznie rowerem - Gmina Kołbaskowo rozpoczęła budowę ścieżki.

Jej przebieg rozpocznie się w pobliżu przejazdu kolejowego, a zakończy w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową.



Nowym szlakiem pieszo-rowerowym pojedziemy już wiosną przyszłego roku.



- To będzie ścieżka o długości ok. 2.5 kilometra o szerokości około 3 metrów, z miejscami wypoczynku po drodze, biegnąca po nowym szlaku przez tereny polne. Pobiegnie ok. 1 kilometra wzdłuż linii kolejowej w stronę Berlina po czym skręci w prawo i dobiegnie do Karwowa - mówi Jarosław Dworzyński z Urzędu Gminy w Kołbaskowie.



Projekt i budowa nowej ścieżki rowerowej to prawie 4 miliony złotych. Inwestycja została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.