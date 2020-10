Brakuje szczepionek dla seniorów

Fot. pixabay.com / Bao_5 (CC0 domena publiczna)

Tylko 200 szczepionek przeciwko grypie dla seniorów trafiło do szpitala w Świnoujściu. To o 2 tys. mniej niż zamówiła placówka. Wszystko przez brak preparatów w hurtowniach.

Ze szczepionek mieli skorzystać seniorzy w ramach miejskiego programu profilaktycznego.



Szczepionek brakuje w całym kraju także dlatego, że zainteresowanie nimi jest dużo większe niż w latach ubiegłych.



- Dostawy, które dochodzą do hurtowni i do aptek jest regularne, ale bardzo małe. Zapotrzebowanie jest przeogromne, za granicą też jest bardzo duże, nawet pobieżne informacje na temat szczepionki w rejonie przygranicznym są już chyba nieaktualne - mówi prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Wojciech Chmielak.



Szczepionki, które dotarły do szpitala trafią do najstarszych seniorów oraz pensjonariuszy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.