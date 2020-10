Szczecinianie nie przestrzegają limitów pasażerów w komunikacji miejskiej

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Najnowsze koronawirusowe obostrzenia zmniejszają możliwą liczbę osób w komunikacji miejskiej. Czy szczecinianie przestrzegają aktualnych limitów?

Zajętych może być pięćdziesiąt procent miejsc siedzących lub trzydzieści procent wszystkich dostępnych miejsc.



- Autobusy są bardzo zatłoczone i ludzie za bardzo nie patrzą, gdzie mają siedzieć i stać, nie zachowują tego odstępu. - Rano jechałam i było więcej niż 50 procent, tak samo teraz po południu nie zwracali ludzie na to uwagi. - Szczególnie to widać, jeśli się stanie gdzieś w centrum, na Bramie Portowej bądź w tych okolicach - mówią mieszkańcy.



Bardzo prosimy o dbanie o siebie nawzajem i sprawdzanie, czy do danego pojazdu można wejść czy nie - mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.



- Jeżeli dany pojazd będzie przepełniony, kierowca lub motorniczy będzie miał poczucie, że nie powinien jechać, jest wystosowana do niego prośba, żeby wzywał odpowiednie służby, by sam nie interweniował - mówi Pieczyńska.



Codziennie przed pierwszym kursem autobusy i tramwaje są dokładnie czyszczone i dezynfekowane.