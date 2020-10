Polityk PiS z regionu zakażony koronawirusem

Michał Jach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Michał Jach jest zakażony koronawirusem. Zachodniopomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości czuje się dobrze, a do zrobienia testu skłoniła go gorączka, bóle mięśni i kaszel.

Jak mówi, nie wie od kogo się zaraził, wyjaśnia że kilka razy był ostatnio w Warszawie. W ostatnim czasie Michał Jach nie miał jednak kontaktu z osobą o której wie, że jest zakażona.



- Jeszcze wczoraj w Radiu Szczecin występowałem w "Kawiarence politycznej" i ciągle pokasływałem. Prowadzący Piotr Tolko pytał co jest ze mną, a ja powiedziałem, że to taka moja przypadłość. A tu okazało się, że pewnie to wszystko na to się złożyło - mówi polityk.



Michał Jach przypomniał, by nie lekceważyć obostrzeń.



- To nie jest śmieszna sprawa. Niektórzy mówią: a co to koronawirus? Szmatka na usta założona cię ochroni. Wszyscy eksperci mówią: odpowiedni dystans do innej osoby zachować, maseczka na usta, dezynfekować ręce. To takie proste i banalne - mówi polityk.



Nie było konieczności, by poseł Jach trafił do szpitala.