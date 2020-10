Wzrośnie podatek od nieruchomości w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Na podwyższenie podatku od nieruchomości zgodziła się większość rządząca Szczecinem z Bezpartyjnych i KO, przy sprzeciwie opozycji z PiS. Z kolei wszyscy radni byli "za" zniesieniem przez miasto opłaty targowej.

Podatek od nieruchomości rośnie o wartość inflacji, jednocześnie maksymalną stawkę dopuszczoną przez rządowe rozporządzenie. Urzędnicy szacują, że to około 7 milionów złotych więcej w budżecie Szczecina.



Skarbnik podkreślał, że gdy przyszłość w czasach pandemii jest niepewna, jest to konieczny ruch. Z kolei opozycja z PiS podnosiła, że właśnie w czasie pandemii nie można dodatkowo obciążać mieszkańców.



Według szacunków miasta, stawka dla 50 metrowego mieszkania wraz z gruntem wzrośnie o około 2 złote 60 groszy. Z kolei dla działalności gospodarczej w budynku o powierzchni 1000 metrów kwadratowych wraz z gruntem to tysiąc złotych więcej.



Z kolei likwidacja opłaty targowej nie wzbudziła wątpliwości radnych. Sami urzędnicy przyznali, że wnoszone przez kupców z targowisk czy ryneczków pieniądze stanowią marginalny wpływ do budżetu - a rosną koszty jego uzyskania. W ubiegłym roku z tego tytułu Szczecin zarobił 120 tysięcy złotych.