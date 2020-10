"W tej chwili nie ma planów" budowy nowego pomnika Piłsudskiego

Pomnikmarszałka Józefa Piłsudskiego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Miasto nie ma dalszych planów w związku z budową pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczecinie. To wynika z odpowiedzi na interpelację radnych opozycji z Prawa i Sprawiedliwości, którzy apelowali, aby do tematu wrócić.

W odpowiedzi przygotowanej przez zastępcę prezydenta Daniela Wacinkiewicza przytoczono, jak dotychczas wyglądały starania o postawienie monumentu marszałka. Nie ma mowy o ewentualnych dalszych działaniach. Wacinkiewicz nie znalazł czasu na rozmowę, w jego imieniu odpowiada Sylwia Cyza-Słomska z biura prasowego.



- W tej chwili nie ma takich planów. Natomiast myślę, że radni też wiedzą, że mogą taką inicjatywę uchwałodawczą złożyć sami. Również mieszkańcy maja taką możliwość. Mamy również inne sposoby na realizację tego typu przedsięwzięć, jak Szczeciński Budżet Obywatelski - mówi Cyza-Słomska.



Radny Leszek Duklanowski z PiS jest rozczarowany postawą władz Szczecina.



- Konkluzja jest taka, że problemu nie ma. Przynajmniej dla prezydenta. On może sobie dalej spokojnie urzędować, nie musi się martwić o to, żeby w Szczecinie powstał pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. I jest to bardzo smutne i przykre - mówi Duklanowski.



W 2018 roku - na 100-lecie Niepodległości - szczecińska Rada Miasta jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie wzniesienia pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego.