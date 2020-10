Bogucki o piśmie marszałka: To jednoznaczna rekomendacja do tego, żeby łamać prawo

Zbigniew Bogucki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Marszałek województwa zachodniopomorskiego zwrócił się do dyrektorów z Urzędu Marszałkowskiego i podległych mu instytucji, aby umożliwili zatrudnionym urzędniczkom udział w planowanym na środę strajku kobiet.

Radny sejmiku województwa z Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki uważa, że to marszałek województwa zachodniopomorskiego, który jest mężczyzną, staje się organizatorem Strajku Kobiet. Dodał, że w tym wypadku jest też łamane prawo.



- Przede wszystkim to jest, posługując się słowami pana marszałka, jednoznaczna rekomendacja do tego, żeby łamać prawo. Żeby łamać obostrzenia epidemiologiczne i w ten sposób naraża te wszystkie panie na zarażenie się wirusem i rozprzestrzenianie się wirusa. I to jest w tym wszystkim najstraszniejsze, bo gdzie tu jest dobro i prawo kobiet? - pyta radny Zbigniew Bogucki.



Pismo marszałka otrzymali też dyrektorzy Muzeum Narodowego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy czy Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego, Teatru Polskiego czy Książnicy Pomorskiej. Inni pracodawcy w regionie nie wykazali się, aż tak dalekim pójściem na rękę chcącym protestować. Prezesa Zarządu Portów Szczecin-Świnoujście, Krzysztofa Urbasia pytał o to w "Rozmowach pod Krawatem" Przemysław Szymańczyk.



Prowadzący Przemysław Szymańczyk zapytał "czy prezes da wolny dzień kobietom, które proszą o to, żeby mogły manifestować".



Czy zwolnię pracownika, który przyjdzie i poprosi o wolne dziś z uwagi na strajk? Myślę, że nie - odpowiedział prezes Zarządu Portów Szczecin-Świnoujście.



Zgodnie z artykułem 167. Kodeksu pracy: Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Do udzielenia takiego urlopu konieczna jest zgoda pracodawcy.