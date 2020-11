31 mln zł wsparcia na inwestycje drogowe w regionie

Fot. pixabay.com / J32 (CC0 domena publiczna)

19 nowych inwestycji drogowych naszego regionu uzyska wsparcie z krajowego programu "Fundusz Dróg Samorządowych".

Umowy na ich realizację podpisał w ciągu ostatnich kilku dni wojewoda zachodniopomorski. Kwota wsparcia lokalnych samorządów przekroczyła tu 31 milionów złotych.



Największe wsparcie uzyskają Miasto Koszalin na przebudowę ulicy Piłsudskiego oraz Powiat Stargardzki na przejście przez miejscowość Kunowo. W obu tych przypadkach kwota dofinansowania przekroczy 6 milionów złotych.



- Prawie 5 milionów trafi do Powiatu Drawskiego, który zmodernizuje kilkukilometrowy dojazd do miejscowości Gudowo - mówi wicestarosta Mariusz Nagórski. - My mamy 400 kilometrów dróg powiatowych, bez wsparcia rządowego nie udźwignęlibyśmy napraw, remontów czy przebudowy od podstaw. Tak będzie przy okazji tej drogi, bezie ona całkowicie przemodelowana, dołożona ścieżka rowerowa, będzie poszerzona do standardu drogi powiatowej, czyli nie mniejszej niż sześciometrowej.



Dotacje wojewody zachodniopomorskiego trafią w sumie do 2 miast, 5 powiatów i 12 gmin naszego regionu.