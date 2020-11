Zmiana w kontrakcie na budowę polimerów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nie o sześć, jak wnioskował Hyundai Engineering, a tylko o trzy miesiące wydłuży się budowa polickich polimerów.

- Konieczna korekta zapisów kontraktu to efekt wiosennego lockdownu i zmian w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych - mówi prezes Grupy Azoty Polyolefins dr Andrzej Niewiński. Dodaje, że skrócenie okresu oddania do użytku polickich polimerów ma niestety także swoje konsekwencje finansowe.- Trzy miesiące skrócenia okresu realizacji, które otrzymaliśmy, wymagają określonych nakładów i zaangażowania dodatkowego personelu. Hyundai zobowiązał się do tego i zaakceptowaliśmy to. Zmiana kontraktu została dokonana o kwotę 33 mln i 150 tys. euro - powiedział Niewiński.Andrzej Niewiński poinformował również, że obecnie na placu budowy znacznie poprawiła się sytuacja pandemiczna. Z ponad 160 pracowników, u których stwierdzono obecność koronawirusa, na kwarantannie przebywa już tylko około 60 osób.