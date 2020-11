W czasie wojny pomagali, teraz sami dostają pomoc. Terytorialsi dla kombatantów [ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej dostarczają seniorom, w tym weteranom, ciepłe posiłki.

Mundurowi pomagają również schorowanym w robieniu zakupów - dowożą artykuły pierwszej potrzeby oraz leki. Jak mówią "terytorialsi", fizyczna pomoc to pretekst, żeby z każdym z seniorów zamienić chociaż kilka zdań. Najczęściej to osoby samotne, którym ciężko poradzić sobie w świecie ogarniętym pandemią.



- Taka niespodzianka - mówi Irena Kostrzyńska, która służyła w Armii Krajowej. - Od 1943 do 1945 byłam, pomagałam, ludzi ratowałam. Donosiłam granaty na akcję.



- Posiłek to jedna rzecz, ale najważniejsza jest strawa duchowa - tłumaczy podpułkownik Maciej Paul z WOT-u. - Chęć bycia odwiedzonym przez żołnierza, kogoś bliskiego, kto kiedyś nosił mundur.



Posiłki są dostarczane kombatantom codziennie - 7 dni w tygodniu. Akcja „Obiady dla Bohaterów podczas epidemii” prowadzona jest w całym kraju przez różne stowarzyszenia i fundacje, jej pomysłodawcą jest „Stowarzyszenie Odra Niemen” oddział mazowiecki i „Nie zapomnij o nas, Powstańcach Warszawskich”.



W naszym regionie akcję koordynuje Fundacja "Pokolenie Walecznych".