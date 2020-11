Waszczykowski o "praworządności" w rozumieniu urzędników UE

Witold Waszczykowski. Fot. www.wikipedia.org / Karolina Siemion-Bielska

Unijni urzędnicy roszczą sobie prawo do obalania rządów, które im nie pasują, a to Polska i Węgry bronią europejskiego prawa - mówił, w "Rozmowie pod Krawatem", europoseł PiS i były minister sprawiedliwości Witold Waszczykowski.

Polityk podkreślał, że tak zwane "kryteria praworządności" nie są ujęte w traktatach i groźby odcinania funduszy, to nacisk na państwa, które nie chcą się podporządkować.



- I to, co zapowiada premier Orban i premier Morawiecki, czyli zawetować tego typu rozwiązanie, nie dopuścić do tego, aby stworzono taką definicję praworządności. Tak szeroką, w której obejmuje się nie tylko kwestie ustroju prawnego, ale wręcz kwestie społeczne i światopoglądowe, dające możliwość karania państw za wszystko, m.in. za nieprzyjmowanie np. uchodźców, za to, że mamy religię w szkołach, czy że nie ma w Sejmie ludzi lGBT. Natomiast, żaden z zawartych traktatów oczywiście tego nie obejmuje - tłumaczył Witold Waszczykowski.



Witold Waszczykowski oceniał, że Polska nie jest skazana na porażkę ze zdominowaną przez Niemcy Unią, bo także inne rządy Europy Wschodniej nie zgodzą się na kontrolę urzędników z Brukseli. Zwracał uwagę, że fundusze europejskie nie są nagrodą - a rekompensatą za otwarcie swoich rynków i gospodarki dla silniejszych graczy z Zachodu.

