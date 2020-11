Stargard: Remont na ulicy Barnima w Stargardzie do końca roku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Do końca grudnia potrwają prace ziemne na przebudowywanej obecnie ulicy Księcia Barnima I w Stargardzie.

PKP Polskie Linie Kolejowe od kilku tygodni budują tu kolektor, który odprowadzać będzie wodę bezpośrednio do rzeki Iny - mówi Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK. - Kanalizacja będzie odprowadzać wody deszczowe z terenu stacji kolejowej, ulicy Barnima oraz przyszłego parkingu Park&Ride. Roboty są prowadzone na około 200-metrowym odcinku ulic. Zakończenie prac jest planowane do końca 2020 roku.



Zgodnie z przyjętym projektem, na ulicy Barnima w Stargardzie docelowo powstanie parking Park&Ride, ciąg pieszo-rowerowy oraz budynek socjalno-biurowy z toaletami i częścią gastronomiczną. Ta część inwestycji będzie realizowana tuż po wykonaniu kanalizacji deszczowej.



Koszt całkowicie przebudowanej ulicy Barnima w Stargardzie to kwota około 6 mln złotych.