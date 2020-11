Chcą zmienić nazwę ulicy Jana Pawła II na Walki Młodych

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W poniedziałek przy kołobrzeskim molo zbierano podpisy pod petycją w sprawie przywrócenia jednej z ulic w centrum miasta nazwy Walki Młodych. Od trzech lat nosi ona imię św. Jana Pawła II.

Akcję odebrania papieżowi ulicy w Kołobrzegu rozpoczęły osoby, które w ostatnich tygodniach organizowały protesty przeciwko orzeczeniu Trybunały Konstytucyjnego w sprawie zakazu aborcji. W przygotowanej przez nich petycji można przeczytać między innymi, że "obecny patron alei papież Jan Paweł II jest postacią, na której ciążą poważne zarzuty związane z pedofilią i korupcją w Kościele katolickim".



Swoje podpisy składali jednak nie tyle przeciwnicy papieża, co osoby, które z sentymentem wspominają dawną nazwę.



- Pół życia przemieszkałem na ul. Walki Młodych. Warto się przyczynić do tego, żeby stara nazwa powróciła. Równie dobrze można by nazwać całe miasto imieniem Jana Pawła II, tylko po co. - Dużo ludzie tak samo komentuje, że dla nich to jest cały czas ulica Walki Młodych - mówili mieszkańcy.



Nazwę ulicy Walki Młodych zmieniono w 2017 roku na skutek ustawy dezubekizacyjnej. Wówczas patrona dla ulicy w osobie Jana Pawła II wybrali w specjalnej ankiecie sami mieszkańcy.