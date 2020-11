Rządowa pomoc dla seniorów

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Prawie 130 tysięcy złotych na pomoc seniorom. Takie dofinansowanie z rządowego programu otrzymało Miasto Świnoujście.

To w ramach projektu "Wspieraj Seniora". Dzięki pieniądzom będzie można dostarczać niezbędne produkty (między innymi żywność i leki) do mieszkań emerytów. Na terenie gminy program ma realizować Dom Pomocy Społecznej. Wsparcie kierowane jest dla osób w wieku 70 lat i starszych.



Na program "Wspieraj Seniora" rząd przeznaczył 100 milionów złotych. Program, przynajmniej według obecnych doniesień, potrwa do 31 grudnia.