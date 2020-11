Semko już w macierzystym porcie [ZDJĘCIA]

Holownik, po raz pierwszy do Portu Wojennego w Świnoujściu wszedł w czwartek po południu. W najbliższych dniach będzie technicznie przekazany 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

H-12 Semko powstał w gdańskiej stoczni Remontowej Shipbuilding S.A. Oficjalną służbę w Marynarce Wojennej rozpocznie po uroczystości pierwszego podniesienia bandery.



To czwarty z zaplanowanych sześciu nowoczesnych holowników budowanych dla Marynarki Wojennej RP.



Od 25 lutego pierwszy z serii holownik H-11 Bolko pełni służbę w 8. FOW w składzie 12. Dywizjonu Trałowców. Dwie "bliźniacze" jednostki służą już w gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów

- H-1 Gniewko i H-2 Mieszko. Pozostałe dwa są w trakcie wyposażania to H-3 Leszko i H-13 Przemko.



Holowniki służą m.in do: pomocy na morzu i w portach, ale też do wsparcia akcji ratowniczych, transportu ludzi i zaopatrzenia. Holownik może pociągnąć 35 ton.



Kontrakt na budowę sześciu holowników dla Marynarki Wojennej RP podpisano w czerwcu 2017 roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu pn. "Zabezpieczenie techniczne i prowadzenie działań ratowniczych na morzu pk. Holownik" pomiędzy stocznią Remontowa Shipbuilding S.A. a Inspektoratem Uzbrojenia.