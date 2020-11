Ostatnia szansa małego Jasia! Każdy może pomóc

Ma 9 lat, choruje na ostrą białaczkę, a wszystkie dotychczasowe metody leczenie zawiodły. Janek Stawicki z Wysokiej Kamieńskiej potrzebuje pomocy.

Chłopiec diagnozę usłyszał w maju, przeszedł chemioterapię, na którą okazał się odporny.Nie kwalifikuje się także na przeszczep.Jedyną szansą jest terapia ostatniej szansy, CAR - T. Na to jednak potrzeba aż 1,5 mln złotych, rodzice pieniądze na leczenie zbierają w Internecie - mówi Rozalia Szewczyk, mama chłopca.- Pobiera się od Jasia tzw. leukocyty T i wysyła się do Stanów Zjednoczonych i oni po prostu biorą te komórki i przeprogramowują, żeby one w organizmie człowieka zwalczały komórki nowotworowe - tłumaczy mama Jasia.Zbiórka na leczenie chłopca trwa na portalu siępomaga . Do tej pory udało się uzbierać niewiele ponad 150 tysięcy złotych.