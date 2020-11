Sterty śmieci. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych szuka sprawców

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ktoś wyrzucił w lesie pozostałości po remoncie obiektów sportowych - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie szuka sprawców. Leśniczy odkrył sterty śmieci w czwartek w Nadleśnictwie Rzepin.

Jak podejrzewa, to części nawierzchni obiektów sportowych budowanych w ostatnich latach na terenie gmin i powiatów - mówi Anna Gandecka z Nadleśnictwa. - Wydaje mi się, że to była pełna przyczepa samochodu ciężarowego, bo to jest ciężkie i duże. Widać, że to są dosyć szerokie koła samochodu ciężarowego.



Leśnicy dają szansę, by właściciel śmieci się zgłosił, jeżeli nie - będą go szukać służby. - Wyrzucanie śmieci w lesie jest ustawowo zagrożone karą. To grzywna do 500 złotych - informuje Gandecka.



Jedyne co możemy ewentualnie powiedzieć, że spróbujemy, że to będzie niższy wymiar kary, jeżeli posprząta? - dopytuje reporterka Radia Szczecin.



Myślę, że tak. Jeżeli posprząta, tak. Myślę, że on naje się wstydu, kiedy okaże się kto to jest - odpowiada Gandecka.



Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie prosi o kontakt wszystkie osoby posiadające wiedzę o remontach prowadzonych w obiektach sportowych w okolicy leśnictwa Biskupice.